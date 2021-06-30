La Liga'da ilk El Clasico 24 Ekim'de

La Liga'da 2021/22 sezonunun fikstürü çekilirken Barcelona ve Real Madrid, ligin 10. haftasında karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 23:29
La Liga'da ilk El Clasico 24 Ekim'de
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La Liga'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 2021/22 sezonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. 

13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda Real Madrid ve Barcelona arasındaki ilk maç 24 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak. 

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki maçı da Real Madrid kazanmıştı. Camp Nou'da oynanan maçı 3-1 kazanan Real Madrid, evindeki maçta sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

ŞAMPİYON DEPLASMANDA BAŞLIYOR

La Liga'da 2020/21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid, yeni sezondaki ilk maçına deplasmanda çıkacak. Atletico Madrid sezonun ilk maçında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.


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