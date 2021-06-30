Jadon Sancho, Manchester United yolunda
Manchester United, Jadon Sancho için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho, İngiltere'ye geri dönüyor.
Yeni sezon öncesinde Avrupa takımları kadrolarına takviye yapmaya devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmaya çok yakın.
Almanya basınında yer alan haberlere göre iki takım arasında yapılan görüşmelerde 85 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya varıldığı ancak bonuslarla birlikte bedeli 95 milyon Euro'ya çıkabileceği ifade edildi.
Öte yandan Sancho'nun İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Haberlerde ayrıca transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanabileceği de belirtildi.
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