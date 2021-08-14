La Liga'da sezonun açılış maçını Valencia kazandı
La Liga'da sezonun açılış maçını Valencia kazandı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 2021-22 sezonu açılış maçında Valencia, sahasında Getafe'yi 1-0 mağlup etti.
Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 11. dakikada penaltıdan Carlos Soler attı.
Valencia'da Hugo Guillamon 3. dakikada, Getafe'de ise Erick Cabaco 76. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Getafe'de ilk onbirde sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, 68. dakikada yerini Marc Cucurella'ya bıraktı.
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