Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto

13 Ağustos 2021 Cuma, 22:22

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun açılış maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ederken tribünler protestolara sahne oldu.

Süper Lig'in açılış maçında tribünler, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sesleriyle stadı inletti. Özellikle çArşı grubunun bulunduğu tribünlerde Afganlı mültecilere yönelik ifadeler duyuldu.

Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde Akdeniz Bölgesi’nde çıkan orman yangıları ve Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmadı. Karşılaşma öncesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

YENİ TRANSFERLER 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de görev yaptı. Beşiktaş’ta transfer döneminde kadroya dahil edilen Salih Uçan ve Kenan Karaman, ilk kez resmi bir maç görev yaptı. Diğer bir transfer Mehmet Topal ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.