La Liga’nın yüzde 10’u yabancı şirkete satıldı
İspanya futbolunun en üst düzey iki ligini yöneten La Liga’nın yüzde 10’u, CVC Capital Partners’a 2.7 milyon Avro karşılığında satıldı.
İspanya 1. Ligi ve 2. Ligi’nin yönetim organı La Liga’dan yapılan açıklamada, CVC Capital Partners’a hisse satışı için prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, elde edilen gelirin yüzde 90’ının kulüplere dağıtılacağı, kalan kısmın ise lig için kullanılacağı ifade edildi.
TEKNOLOJİK BÜYÜME İSTENİYOR
Yapılan açıklamada, ligin ve takımların teknolojik olarak büyümesinin amaçlandığı ve kulüplerin yeni pazarlar ve gelir modellerine ulaşmasının planlandığı belirtildi.
Bu yatırım sayesinde taraftarlarla etkileşimin artırılmak istendiği, ligin marka değerinin yükselmesinin ve dünya çapında daha fazla kişiye ulaşmanın amaçlandığına vurgu yapılırken ligin dijital anlamda büyümesine odaklanılacağı kaydedildi.
REAL MADRID KARŞI ÇIKIYOR
Yatırımın onaylanması için kulüplerin onayının gerektiği ifade edilirken Financial Times’ta yer alan habere göre Real Madrid’in bu anlaşmaya karşı çıkıyor. La Liga ve La Liga 2’de toplam 42 takım bulunuyor.
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