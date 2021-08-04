La Liga’nın yüzde 10’u yabancı şirkete satıldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 23:33

İspanya 1. Ligi ve 2. Ligi’nin yönetim organı La Liga’dan yapılan açıklamada, CVC Capital Partners’a hisse satışı için prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, elde edilen gelirin yüzde 90’ının kulüplere dağıtılacağı, kalan kısmın ise lig için kullanılacağı ifade edildi.

TEKNOLOJİK BÜYÜME İSTENİYOR

Yapılan açıklamada, ligin ve takımların teknolojik olarak büyümesinin amaçlandığı ve kulüplerin yeni pazarlar ve gelir modellerine ulaşmasının planlandığı belirtildi.

Bu yatırım sayesinde taraftarlarla etkileşimin artırılmak istendiği, ligin marka değerinin yükselmesinin ve dünya çapında daha fazla kişiye ulaşmanın amaçlandığına vurgu yapılırken ligin dijital anlamda büyümesine odaklanılacağı kaydedildi.

REAL MADRID KARŞI ÇIKIYOR

Yatırımın onaylanması için kulüplerin onayının gerektiği ifade edilirken Financial Times’ta yer alan habere göre Real Madrid’in bu anlaşmaya karşı çıkıyor. La Liga ve La Liga 2’de toplam 42 takım bulunuyor.