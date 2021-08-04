Fenerbahçe'de M'Bala Nzola iddiası

Fenerbahçe'nin, İtalyan kulübü Spezia'nın Angolalı forveti M'Bala Nzola için teklifte bulunduğu öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 21:12
Fenerbahçe'de M'Bala Nzola iddiası
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Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A ekibi Spezia Calcio'nun forvet oyuncusu M'Bala Nzola ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Angolalı oyuncu için Spezia'ya 4,5 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Haberde, teklifin İtalyan ekibi için az olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 25 Serie A maçında 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Nzola, 2020 yazında Spezia'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu.


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