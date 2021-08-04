Liverpool, Alisson Becker ile sözleşme yeniledi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 20:02

Kulüpten yapılan açıklamada, Alisson’un sözleşmesinin uzatıldığı belirtilirken kontrat süresine ilişkin bilgi verilmedi.

2017 yılında Liverpool’a Roma’dan transfer olan Alisson yaptığı açıklamada, “Bu kararı alırken hiç zorlanmadım ve gecikmek istemedim.

Ben ve ailem, burada gerçekten mutluyuz. Çocuklarım İngiltere'ye, farklı bir ülkeye yerleştiler ve bu şekilde büyüyorlar. Bu yüzden gerçekten çok mutluyuz. Kulüpte kaldığım için gerçekten mutluyum. Benim için zor bir karar değildi.” ifadelerini kullandı.

ÜÇ PUANA GETİRDİ

Liverpool formasıyla 130 maça çıkan Alisson, Merseyside ekibiyle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de geçtiğimiz sezon oynanan West Bromwich Albion maçının son dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ileriye çıkan ve gol atan Alisson Becker, attığı golle takımına 3 puanı getirmişti.

Liverpool geçtiğimiz günlerde Trent Alexander Arnold ve Fabinho ile yeni sözleşme yapıldığını açıklamıştı.



