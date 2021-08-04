Altay'dan Serge Arnaud Aka açıklaması

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:32

18 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Mısır’ın Al Gouna takımında forma giyen ön libero Serge Arnaud Aka’yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, serbest statüdeki 26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu İzmir’e getirerek 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serge Arnaud Aka’yı Galatasaray ve Beşiktaş’ın da takip ettiği iddia edilmişti. Son dönemde gösterdiği başarılı performansla Fildişi Sahili Milli Takımı’na da seçilen Aka, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta forma giyerken bu maçlarda 2052 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.

Transferde hızlı bir dönem geçiren Altay, Aka ile birlikte 6. transferini açıklamış oldu. Siyah-beyazlılar daha önce Thaciano, Eric Bjönkander, Karamoko Bamba, Ceyhun Gülselam ve Martin Rodriguez’i kadrosuna katmıştı.

