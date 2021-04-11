Lakers'a LeBron ve Davis'ten iyi haber
Los Angeles Lakers'ta sakatlığı devam eden Anthony Davis ve LeBron James'in iki hafta içerisinde takıma dönmesinin beklendiği ifade edildi.
ESPN’de yer alan haberde, 14 Şubat’tan bu yana sağ bacağındaki sakatlığı sebebiyle oynayamayan Anthony Davis’in kısa bir süre içerisinde takıma katılacağı belirtildi. Yaklaşık üç hafta önce oynanan Atlanta Hawks maçında Solomon Hill’in müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlanan LeBron James’in de Davis ile yakın bir tarihte dönebileceği kaydedildi.
DEPLASMAN MAÇLARI SONRASI NETLEŞECEK
Lakers’ın bu hafta içinde New York ve Charlotte ile oynayacağı maçlar sonrasında Anthony Davis’in perşembe günü kontrolden geçeceği ve durumunun netlik kazanacağı ifade edildi. LeBron James’in de benzer kontroller sonrasında oynayıp oynamayacağına karar verileceği kaydedildi.
İKİ YILDIZIN YOKLUĞU ETKİLEDİ
22 Mart’ta oynanan Phoenix maçından bu yana LeBron James ve Anthony Davis’ten yoksun 11 maça çıkan Lakers, bu maçların beşinden galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Lakers, Batı Konferansı’nda beşinci sırada bulunuyor.
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