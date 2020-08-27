Laura Kasırgası, ABD'yi vuran en güçlü kasırgalardan birisi olabilir

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:47

Reuters

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Louisiana kıyılarını vuran Laura Kasırgası'nın ani sel baskınlarına neden olduğunu duyurarak, yaşanan felaketin hayati tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.

Şiddeti bakımından dördüncü kategorideki Laura'nın, saatte 240 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

Laura Kasırgası aynı hızda devam ederse, ABD'nin Körfez kıyılarını vuran şimdiye kadarki en güçlü fırtınalardan biri olarak tarihe geçecek.

Texas ve Louisiana'da şimdiye kadar yarım milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi.

'Korunaklı iç odalara sığının'

Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın ilerlediği hat üzerinde yaşayan bölge sakinlerine, pencerelerden uzak durmaları ve korunaklı iç odalara sığınmaları tavsiyesinde bulundu:

"Bir masanın ya da sağlam bir mobilyanın altına girerek bekleyin. Minder, battaniye ve yastıklarla baş bölgenizi ve vücudunuzu koruyun."

Louisiana'da yaklaşık 290 bin evin elektriği kesilmiş durumda. Texas'ta ise 66 binden fazla haneye elektrik verilemiyor.

Yoğun yağış ve güçlü fırtınanın Louisiana'nın güneybatısındaki Lake Charles kentini vurduğu görüntüler ekranlara yansıdı.

BBC

Beşinci kategoriye yükselebilir

Bölgede etkisini hissettiren bir diğer fırtına da Marco. Karayipler'de 24 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Marco, Pazartesi günü Louisiana'ya ulaşarak yoğun yağışlara neden oldu.

Laura ve Marco'nun 48 saat arayla Louisiana'yı vurmasından endişe ediliyordu; ancak Marco'nun etkisini bir miktar azaltarak tropik fırtına düzeyine gerilediği bildirildi.

Öte yandan Laura, yalnızca 24 saatte yüzde 70 oranında güç kazanarak üçüncü kategoriden dördüncü kategoriye yükseldi. Laura'nın beşinci kategoriye geçmesinden korkuluyor. Saatte 254 kilometre hıza ulaşan fırtınalar beşinci kategoride değerlendiriliyor.

2005 yılındaki Katrina kasırgası, ABD kıyılarına ulaşmadan önce beşinci kategoriye yükselmişti. New Orleans kentinde sel felaketine neden olan Katrina, 1800 kişinin ölümüne neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, fırtınadan etkilenmesi beklenen bölge sakinlerinin "yerel yetkililerin yönlendirmelerini dinlemelerini" söyledi.

Bölgedeki tahliye işlemleri koronavirüs salgınından da olumsuz etkilendi. Texas Valisi Greg Abbott, otellerde kalmayı göze alabilen ailelerin sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

EPA

'Hayati tehlike'

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Laura Kasırgası'nın, Meksika Körfezi'nin bazı bölümlerinde "hayati tehlike" yaratabileceği uyarısı yapıyor. Yapılan açıklamada, evlerin zarar görebileceği, ağaçların devrilebileceği, elektrik ve su tedariğinin günler, hatta haftalar boyunca kesilebileceği bildirildi.

Fırtınanın etkisiyle kabaran suyun 6 metre yüksekliğe ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden Benjamin Schott, "İki apartman katı yüksekliğinde bir su duvarınının sahile ulaşmasını kavramak zor olabilir ama bunu yaşayacağız" dedi.

Vali Abbott ise bölge halkını son saatleri iyi değerlendirip bölgeyi tahliye etmeye çağırdı.