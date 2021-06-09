Lavrov’dan Putin-Biden zirvesiyle ilgili kritik açıklama: 'Beklentimiz yok'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan 6 Haziran’da Cenevre’de yapılacak görüşme ile ilgili kritik bir açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da Cenevre’de yapılacak görüşme ile ilgili Lavrov, Primakov Okumaları isimli bir forumda konuştu.
Lavrov, “Zirve ile ilgili büyük bir beklentimiz, atılım yaşanacağına dair bir yanılsamamız yok” dedi. Zirveyi çok önemli olarak nitelendiren Lavrov, Kremlin’in Batı ile faydaya dayalı ilişkiler geliştirmekle ilgilendiğini kaydetti.
Lavrov, “Batı’nın bize atfetmeye çalıştığı şeylere rağmen, biz sürekli olarak Batı da dahil herkesle -ABD, onun NATO’lu müttefikleri veya AB fark etmeksizin- karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerle ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın kendi gündemini dünyaya yaymak gibi bir çabası olmadığını belirten Lavrov, şunları söyledi:
“Bu arada birileri her ne kadar kendilerini ve başkalarını aksine ikna etmeye çalışsa da bizim süper güç hırslarımız yok. Batılı meslektaşlarımızın kendi demokratik değerlerini gezegene yaymaya çalışırken gösterdiği o Mesihvari arzuya sahip değiliz.”
‘GÖZDEN GEÇİRMELERİNİ UMUYORUZ’
Lavrov, Putin-Biden zirvesi öncesinde Washington’ın geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umduklarını ifade etti.
Lavrov, “Zirveye hazırlanırken, umuyorum ki şu an Biden yönetiminde olan ve Rusya ile ilgili çalışan kişiler, Rusya’nın eylemleri, çıkarları, tutumu, kırmızı çizgilerini değerlendirir ve nihayetinde geçmiş yıllardaki hatalar üzerinde çalışır, uluslararası ilişkilerde bir hegemonya iddiası tutumuyla diyalog sürdürmekten kaçınır” dedi.
‘DÜRÜST DİYALOĞU REDDEDİYORLAR’
Lavrov, Batı’nın Avrupa’da orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasının yönelik moratoryum konusunda dürüst diyaloğu reddettiğini belirtti.
“ABD’liler birçok anlaşmayı bozdu. Sözgelimi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması. Anlaşmaya konu füzelerin en azından Avrupa’da konuşlandırılmasına ilişkin gönüllü bir moratoryum organize edilmesini teklif ettik” diyen Lavrov, bu anlamdaki tekliflerine rağmen Batı’nın dürüst diyalogdan kaçtığını ifade etti.
-Sputnik Türkçe
İlgili Haberler
- Putin, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yasayı imzaladı
- Putin’den dolar çıkışı: ‘ABD bindiği dalı kesiyor’
- Putin'den MI6 Başkanı Moore'a tepki: 'İlk önce tecrübe kazanacak'
- ABD Başkanı Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi öncesinde kritik açıklama
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- El altından BioNTech iddiası
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Dünya genelinde kesinti! Dev siteler çöktü
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı