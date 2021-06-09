Lazio'da Maurizio Sarri dönemi başladı
Serie A kulübü Lazio, 62 yaşındaki İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile sözleşme imzaladı.
İtalya Serie A ekibi Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Mavi beyazlı kulübün resmi sitesinden yayınlanan duyuru metninde sözleşme konusunda detay verilmezken, "S.S. Lazio, Maurizio Sarri'nin A takımının yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu" ifadelerine yer verildi.
Ülke basınına göre 62 yaşındaki deneyimli İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3,5 milyon avro garanti ücret alacak. Öte yandan sözleşmede Avrupa'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonusların da yer aldığı belirtiliyor.
Lazio, öğle saatlerinde Sarri için şu paylaşımla ipucu vermişti:
June 9, 2021
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