Premier Lig, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlara para cezası verdi

09 Haziran 2021 Çarşamba, 18:02

Premier Lig'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'a toplam 22 milyon sterlin para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, takımların hatalı olduğunu bir kez daha kabul ettiği ifade edilirken ödeyecekleri cezanın altyapılarda ve yerel liglerde kullanılacağı ifade edildi.

EK CEZALAR UYGULANABİLİR

Açıklanan cezalarda ayrıca, altı takımın Avrupa Süper Ligi ya da benzeri bir oluşuma tekrar dahil olmaları halinde 30 puan silme cezası ve 25 milyon sterlinlik ek ceza alacakları belirtildi. Premier Lig'deki altı takım haricindeki 14 kulüpten bazıları puan silme cezasının bu yıl uygulanmasını istemişti.

KULÜP SAHİPLERİ CEZALARI KARŞILAYACAK

Premier Lig'den Avrupa Süper Lig'ine katılan takımlardan Liverpool, Manchester United ve Arsenal'in sahipleri, UEFA'nın verdiği cezayı kendilerinin karşılayacağını açıklamıştı.