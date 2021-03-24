Emre Cemil Ayvalı AKP MKYK Yedek Üyesi oldu
AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Emre Cemil Ayvalı, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üye Adayları arasında yer aldı.
AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Emre Cemil Ayvalı, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üye Adayları arasında yer aldı.
Emre Cemil Ayvalı, CNN Türk yayınındaki FETÖ itirafıyla gündeme gelmişti. Ayvalı, “İktidara geldiğimde sanki kendi kadrolarım vardı da çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” demişti.
NE OLMUŞTU?
Zagreb Radyosu’nun haberine göre, Mahir Ünal'ın başkanlığını yaptığı AKP'nin Tanıtım ve Medya oluşumunda görev alan Emre Cemil Ayvalı'nın 2012 yılında açtığı Twitter hesabından FETÖ'ye ve çözüm sürecine destek tweetleri attığı ortaya çıkmıştı.
AKP'li Ayvalı'nın 2012 yılında Twitter hesabını açtığı, ancak daha sonra bu hesabı kapattığı ve 2017'de yeni bir hesap açtığı görümüştü. Emre Cemil Ayvalı 2012 yılında açtığı hesabını FETÖ'ye ve çözüm sürecine övgüler sıralaması nedeniyle kapatmıştı.
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