Son dakika... AKP kongresinde 'Bülent Arınç' detayı

24 Mart 2021 Çarşamba, 14:50

AKP'nin 7. Olağan Kongresi, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı kongredeki kalabalıkların görüntüsü eleştiri konusu oldu.

Kongrede, merakla beklenen AKP'nin yeni "A Takım" kadrosu da belirlendi. Listede dikkat çekici isimler yer alıyor.

Bu isimlerden bir tanesi de Bülent Arınç'ın oğlu... AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da kendisine MKYK'de yer buldu.

ARINÇ İSTİFA ETMİŞTİ

Ahmet Mücahit Arınç'ın babası Bülent Arınç, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.