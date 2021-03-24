Son dakika... AKP kongresinde 'Bülent Arınç' detayı

Son dakika gelişmesi... AKP Kongresi, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Kongrede, AKP MKYK listesi de belli oldu. Listede Bülent Arınç'ın oğlu İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 14:50
Son dakika... AKP kongresinde 'Bülent Arınç' detayı
Abone Ol google-news

AKP'nin 7. Olağan Kongresi, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı kongredeki kalabalıkların görüntüsü eleştiri konusu oldu.

Kongrede, merakla beklenen AKP'nin yeni "A Takım" kadrosu da belirlendi. Listede dikkat çekici isimler yer alıyor.

Bu isimlerden bir tanesi de Bülent Arınç'ın oğlu... AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da kendisine MKYK'de yer buldu.

ARINÇ İSTİFA ETMİŞTİ

Ahmet Mücahit Arınç'ın babası Bülent Arınç, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler