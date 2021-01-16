LeBron James sponsor değiştirdi
NBA’in sponsorluk anlaşmalarından en çok para kazanan isimlerinden olan LeBron James yeni bir anlaşmaya imza attı.
NBA’
girdiği 2003 yılından bu yana Coca Cola ile sponsorluk anlaşması
olan LeBron James, bu yıl itibariyle içecek sponsoru olarak Pepsi
ile anlaşmaya vardı.
NBA’in sponsorluk anlaşmalarından en çok para kazanan isimlerinden olan LeBron James yeni bir anlaşmaya imza attı. 2003 yılında hiç maça çıkmadan Coca Cola ile 100 milyon dolar değerinde altı yıllık sözleşme imzalayan James, ilerleyen yıllarda sponsorluk süresini uzatmıştı. Geçen yıla kadar devam eden sponsorluk anlaşmasının ardından taraflar yeni sözleşme imzalamamaya karar vermişti. Front Office Sports’da yer alan haberde, NBA’in de resmi içecek sponsoru olan Pepsi ile LeBron James’in sözleşme imzalayacağı ve tanıtılacak yeni enerji içeceğinin reklam yüzü olacağı ifade edildi. Reklam anlaşmasına ek olarak LeBron James’in %10 hisseye sahip olduğu Blaze Pizza’nın da Coca Cola’dan vazgeçip James aracılığıyla Pepsi’ye geçeceği ve yıldız oyuncunun her iki ürünün de tanıtımında yer alacağı belirtildi. 2015’te Nike ile ömür boyu sürecek bir anlaşmaya varan LeBron James’in emekli olmadan önce kazancının 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
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