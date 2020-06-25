Leeds United tribününde El-Kaide!

25 Haziran 2020 Perşembe, 11:23

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United da pandemi sürecinde tribünlerde karton taraftar uygulamasına geçerken şok bir görüntü ortaya çıktı. Leeds tribünlerinde terörist grup El-Kaide'nin kurucularından olan Usame bin Ladin'in de fotoğrafı tribünde tespit edildi. Kulüp bir açıklama yaptı ve görselin derhal kaldırıldığını söyledi.

Koronavirüs sürecinde kulüplerin tribünlerini doldurduğu “karton taraftar” uygulaması İngiltere Championship’in iddialı ekiplerinden Leeds United’ın başını ağrıttı.

Leeds United’ın yuvası Elland Road’daki yaklaşık 15 bin “karton taraftar” arasında 2011’de ABD’nin düzenlediği operasyonla öldürülen eski El-Kaide lideri Usame bin Ladin’in de fotoğrafının yer aldığı tespit edildi.

9 Eylül terör saldırılarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan ismin fotoğrafının tribünde yer alması sosyal medyada gündem oluştururken BBC’de yer alan habere göre açıklamada bulunan Leeds United yetkilileri tribünde başka bir rahatsız edici fotoğrafa yer verilmeyeceğini ve tüm fotoğrafları incelediklerini ifade etti.

Bu ay başında Avustralya’da da benzer bir olay yaşanmış ve National Rugby League’de (Ulusal Ragbi Ligi) Penrith Panthers’ın Newcastle Knights ile bir araya geldiği maçta Britanyalı seri katil Harold Shipman’ın fotoğrafının da tribünlerde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: BBC-Skor