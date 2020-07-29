Leicester City’de hedef Vedat Muric

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:34

Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muric'e İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Muric bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Muric, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 3,5 milyon avro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



