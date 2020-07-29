Leicester City’de hedef Vedat Muric
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric’e talip oldu.
Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muric'e İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
Muric bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Muric, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 3,5 milyon avro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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