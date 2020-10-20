Başakşehir, Leipzig'de erken teslim oldu!

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun ilk haftasında Leipzig-Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

AA
20 Ekim 2020 Salı, 21:25
Başakşehir, Leipzig'de erken teslim oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun ilk haftasında Leipzig-Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

2. dakikada Olmo vurdu, Mert çıkardı. 

13. dakikada Deniz Türüç'ün kafa şutunda top savunmadan sekti, Başakşehir penaltı bekledi.

16. dakikada Angelino Leipzig'i öne geçirdi.

20. dakikad Angelino skoru 2-0 yaptı.

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada (İspanya)

Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Olmo, Poulsen, Forsberg

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli



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