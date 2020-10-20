Başakşehir, Leipzig'de erken teslim oldu!
Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun ilk haftasında Leipzig-Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun ilk haftasında Leipzig-Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
2. dakikada Olmo vurdu, Mert çıkardı.
13. dakikada Deniz Türüç'ün kafa şutunda top savunmadan sekti, Başakşehir penaltı bekledi.
16. dakikada Angelino Leipzig'i öne geçirdi.
20. dakikad Angelino skoru 2-0 yaptı.
Stat: Red Bull Arena
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada (İspanya)
Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Olmo, Poulsen, Forsberg
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli
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