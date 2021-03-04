Leman çizeri Akgün'den Bakan Varank'a tepki: Oldu! Mizahı da sizden öğreneceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mizah dergisi LeMan'ın karikatürüyle tartışmaya girdi.
Mizah dergisi LeMan bu hafta kapağına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Türkiye bir uzay ülkesidir" ifadesini taşıdı.
Bakan Varank, "Türkiye bir uzay ülkesi, ülkemizde uzay alanında gelişmiş çok önemli kabiliyetler var. Biz de Türkiye Uzay Ajansı'nın hazırladığı Milli Uzay Programı ile bu kabiliyetleri bir araya getirerek tam bir koordinasyon içerisinde önemli hedefler belirledik” ifadeleri nedeniyle espri konusu olmuştu.
Kapağı Twitter hesabından paylaşan LeMan çizeri Tuncay Akgün'e Varank'tan tepki geldi. Akgün'ün paylaşımını alıntılayan Bakan Varank "Yerçekimsiz ortamda böyle oturmak mümkün değil. Asgari seviyede de olsa temel bilimler bilgisi ve iyi mizah anlayışına sahip olmadığınız anlaşılıyor. TÜBİTAK popüler bilim yayınlarını takip ederek belki kendinizi ve mizah anlayışınızı geliştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Varank'ın karikatürde fizik kuralları araması da sosyal medyada espri konusu olurken, Akgün Bakan Varank'a yine Twitter üzerinden yanıt verdi.
Akgün paylaşımında "Oldu! Mizahı da sizden öğreneceğiz. Mr Spock’la Kaptan Kirk de yıldız gemisi Atılgan’da uçarak takılıyorlar zaten," ifadelerini kullandı.
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