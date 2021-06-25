LeMan çizerlerinden Şafak Tavkul yaşamını yitirdi

Mizah dergisi LeMan, çizerlerinden ressam Şafak Tavkul'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 17:57
LeMan çizerlerinden Şafak Tavkul yaşamını yitirdi
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Mizah dergisi LeMan'ın çizeri Şafak Tavkul yaşamını yitirdi

LeMan'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Arkadaşımız çizer, ressam, Şafak Tavkul’u kaybettik. Çok güzel bir insandı. Nur içinde yatsın'' denildi.

Cenaze bilgilerinin de yer aldığı açıklamda, ''26 Haziran Cumartesi günü (yarın) Başhüyük Köyü Camiinde kılınacak ikindi namazını müteakiben defnedilecektir'' ifadeleleri kullanıldı. 


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