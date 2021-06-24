LeMan ve Uykusuz'dan 'Deniz Poyraz' kapağı

24 Haziran 2021 Perşembe, 10:38

Haftalık mizah dergisi LeMan'ın 1530. sayısı bayilerdeki yerini aldı. Dergi bu haftaki kapağına HDP İzmir il binasında Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ı taşıdı

İşte LeMan'ın kapağı;









Uykusuz’un bu haftaki kapağında ise “AYM, HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi kabul etti” ifadeleri yer aldı. Bir yargı mensubu HDP binasının önünde “Kapatıcaz, içeride kimse kalmasın!” diye bağırırken, parti binasında elinde ağır silahla bulunan saldırgan kendisine “Kimse kalmadı” diye cevaplıyor.



İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:























