LeMan ve Uykusuz'dan 'Deniz Poyraz' kapağı
Haftalık mizah dergisi 'LeMan' ve 'Uykusuz' bu haftaki kapağına HDP İzmir il binasında öldürülen Deniz Poyraz'ı taşıdı.
Haftalık mizah dergisi LeMan'ın 1530. sayısı bayilerdeki yerini aldı. Dergi bu haftaki kapağına HDP İzmir il binasında Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ı taşıdı
İşte LeMan'ın kapağı;
Uykusuz’un bu haftaki kapağında ise “AYM, HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi kabul etti” ifadeleri yer aldı. Bir yargı mensubu HDP binasının önünde “Kapatıcaz, içeride kimse kalmasın!” diye bağırırken, parti binasında elinde ağır silahla bulunan saldırgan kendisine “Kimse kalmadı” diye cevaplıyor.
İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:
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