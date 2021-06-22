MHP grup toplantısı! MHP lideri Bahçeli: Sorun yok demiyoruz...

22 Haziran 2021 Salı, 10:41

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu.

"Kılıçdaroğlu, geçmiş beyanlarıyla ters düşmüştür" diyen Bahçeli, "Belediye yönetimleri millete hizmetin ilk halkasıdır. CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Her belediye başkanı görevinin gereğini yapmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda Onur Gencer tarafından katledilen Deniz Poyraz ile ilgili de konuştu. Bahçeli konuyla ilgili, "Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden milis işbirlikçisidir" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KILIÇDAROĞLU GEÇMİŞ BEYANLARIYLA TERS DÜŞMÜŞTÜR"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları toplantısı açılışında konuşan Kılıçdaroğlu baltayı taşa vurmuştur. Kılıçdaroğlu geçmiş beyanlarıyla ters düşmüştür. Siyasi hıncına yenilen bu zatın ne sözü sözdür, ne de siyaset anlayışı millet ve ülke yararınadır. CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiştir. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak, devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir."

"KILIÇDAROĞLU BİLDİĞİMİZ KADARIYLA HAZİNE BULMADI, DARPHANE KURMADI"

"Kılıçdaroğlu 11 Mart 2020'den 14 Haziran 2021'e kadar 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yaptıklarını 1 milyon 200 bin hanenin borcu olmasına rağmen suyunu kesmediklerini duyurmuştur. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı da cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne verildiyse helali hoş olsun.

Dost edebiyatının iyice suyu çıkmıştır, Kılıçdaroğlu'nun birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün, DHKPC'nin, dış güçlerin, Türk düşmanlarının sıralamadaki yeri neresidir?

Bugün dost olanın, yarın düşman olmayacağı garanti değildir."

DENİZ POYRAZ AÇIKLAMASI

"İzmir HDP binasına yapılan hunhar saldırı ve suikast elbette alçak bir komplo, şiddetli bir provokasyon olarak değerlendirilmelidir.

İzmir HDP il binasına saldırı da süreci başka bir yere taşımıştır. İfade tutanağı analiz edildiğinde tek başına hareket etmediği hemen fark edilecektir. Lütfen dikkat buyurunuz, öyle bir gün seçilmiştir ki, binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Planlı bir toplantı da iptal edilmiştir. Suruç katliamında olduğu gibi HDP'liler araziye uymuşlardır. Ne hikmetse çay servisi yapan asıl şahsın yerine, yardım amacıyla kızı gelmiştir. Deniz Poyraz'ın yarım bıraktığı çay ve domates zeytin propaganda olarak kullanılmıştır. Katilin bozkurt işareti fotoğrafı hazır bekletiliyormuş gibi servis edilmiştir. Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Derin PKK'nın, yabancı istihbarat örgütlerinin parmağı var mıdır? HDP'yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı'nı suçlamak üzere bina edilen cinayetin önü arkası, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır.

Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi, köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir. Bu milis işbirlikçinin babası ise duyan herkesi şok eden açıklamalarda bulunmuş, bir nevi canlı bomba gibi patlamıştır."