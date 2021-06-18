<p>İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi. </p>
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İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi.

<p>Gencer'in, en son görev yaptığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerekçesiz olarak işe gitmediği için hakkında işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edilmesi istemiyle hazırlanan dosyasının nisanda Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.&nbsp;<br></p>
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Gencer'in, en son görev yaptığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerekçesiz olarak işe gitmediği için hakkında işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edilmesi istemiyle hazırlanan dosyasının nisanda Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. 

<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><span style="text-align: start;">Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz, bugün açıklamalarda bulundu.</span><br></p>
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Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz, bugün açıklamalarda bulundu.

<p>Fehime Poyraz, kızının "Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım" dediğini söyledi.<br></p><p><strong>Anne Poyraz, şunları anlattı:</strong></p><p>- Benim yerime gitti. Saat 09.00'da evden çıktı. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlar ve dışarı çıkmışlar sonra Deniz içeri girmiş. Kendisi kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Olay olduğu sırada Deniz Poyraz yalnızdı.</p>
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Fehime Poyraz, kızının "Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım" dediğini söyledi.

Anne Poyraz, şunları anlattı:

- Benim yerime gitti. Saat 09.00'da evden çıktı. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlar ve dışarı çıkmışlar sonra Deniz içeri girmiş. Kendisi kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Olay olduğu sırada Deniz Poyraz yalnızdı.

<p>- Deniz 11 yaşındaydı, babası cezaevine girmişti. Benim kızım çok çekti. Kendisi öğretmen olmak istiyordu. Hayali buydu ama kısmet olmadı<br></p>
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- Deniz 11 yaşındaydı, babası cezaevine girmişti. Benim kızım çok çekti. Kendisi öğretmen olmak istiyordu. Hayali buydu ama kısmet olmadı

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