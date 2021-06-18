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Fehime Poyraz, kızının "Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım" dediğini söyledi.
Anne Poyraz, şunları anlattı:
- Benim yerime gitti. Saat 09.00'da evden çıktı. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlar ve dışarı çıkmışlar sonra Deniz içeri girmiş. Kendisi kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Olay olduğu sırada Deniz Poyraz yalnızdı.
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