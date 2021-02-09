Lemos, Fatih Karagümrük maçında yok
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında sarı-lacivertli futbolcu Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe’nin Uruguaylı stoperi Lemos, Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla takımını Fatih Karagümrük deplasmanında yalnız bırakacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında sarı-lacivertli futbolcu Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 42. dakikasında Başakşehir atağında Deniz Türüç, Lemos’un müdahalesi sonucu yerde kalmıştı. Daha sonrasında gelişen atakta Başakşehir Fernandes ile 1-0 öne geçerken, hakem Aydınus, Lemos’u 43. dakikada sarı kartla cezalandırdı. VAR’ın uyarısıyla tekrar pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal ederek Uruguaylı stoperi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- AYM Başkanı Arslan'dan uyarı gibi sözler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- AYM Başkanı Arslan'dan uyarı gibi sözler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki