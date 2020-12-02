Lemos'un sakatlığı ilgili flaş gelişme
Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edildi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de Lemos, Josef de Souza’nın müdahalesi ile sakatlandı. MR'ı çekilen Lemos'un sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama" tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi.
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