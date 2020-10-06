Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi
Çankaya Belediyesi ve İtalya Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen “Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 5 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açacak ve pandemi koşullarında tüm önlemler alınmış olarak 1 Kasım’a kadar izlenebilecek.
Bir grup sanatçı, Paris’te yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği “Leonardo da Vinci’ye Saygı” projesini İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde ve Emre Sefer’in koordinatörlüğünde Leonardo’nun ömrünün son üç yılını yaşadığı Amboise kentine bir yolculuk yaparak başlattı. Yolculuk sonrası her sanatçı orada duyumsadıklarını Leonardo’ya gönderme yaptıkları resim ve heykelleri kitap ve belgesel filme dönüştürerek İstanbul, İzmir ve Bodrum’da sanatseverlerle buluşturdu.
Sanatçılar Onay Akbaş, Durmuş Akbulut, Sunay Akın, Yalın Alpay, Bedri Baykam, Metin Celal, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Devrim Erbil, Mehmet Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Nedim Gürsel, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, İbrahim Karaoğlu, Bahar Oganer, Tülin Onat, İlber Ortaylı, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş, Ahmet Telli, Mustafa Tolay’ın eser ve katkılarıyla oluşturulan sergide çok büyük boyutlu resim ve heykellerin yanı sıra Durmuş Akbulut’un proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye’de düzenledikleri etkinliğe yansıtan “Leonardo da Vinci Belgeseli” de galerideki video-art odasında sanatseverle buluşacak.
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