Levent Üzümcü'den AKP'li meclis üyesine 'cami ve Gezi direnişi' yanıtı

14 Haziran 2021 Pazartesi, 17:49

İstanbul'da Şişli Belediye Meclisi'nde sanatçı Levent Üzümcü ve AKP'li üye arasında Gezi direnişi ve Taksim Camii tartışması yaşandı.

"Bir yere cami yapılmak istenmemesinin, caminin oraya uygunluğunun din düşmanlığıymış gibi lanse edilmesini kınıyorum" diyen Levent Üzümcü, AKP'li üyenin sözlerine şu yanıtı verdi:

"MEMLEKETİ SİZDEN DE KORUMAKTI AYNI ZAMANDA"



Mesele yeşil değildi, memleketi sizden de korumaktı aynı zamanda. Mehmet Ali Alabora en ufak bir hata yapmamıştır, onunla kol kola yürümüş olmak onun benimle kol kola yürüdüğünde hissettiği gibi bir onurdur. Ben burada yaratılmak istenen şeyi kınıyorum. Bir yere cami yapılmak istenmemesinin, caminin oraya uygunluğunun din düşmanlığıymış gibi lanse edilmesini kınıyorum.