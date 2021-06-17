Levent Üzümcü'nün ardından Şevket Çoruh da Anayasa'nın 64. maddesini hatırlattı
Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'nün ardından Şevket Çoruh da sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Anayasa'nın 64. maddesini hatırlattı.
Kademeli normalleşme adımlarında kendilerine yer verilmeyen ve pandemi sürecinde ciddi zorluk yaşayan sanatçılar tepkilerini göstermeye devam ediyor.
Önceki gün tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Kadıköy Kilise Meydanı’nda devletin anayasanın 64’üncü maddesini uygulamadığını savunarak Nâzım Hikmet’in 'Memleketimden İnsan Manzaraları' şiirinden bir bölüm okuduğu bir performans gerçekleştirdi.
Dikkat çeken performansın ardından oyuncu Şevket Çoruh da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Çoruh, paylatığı videoda devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korumasına ilişkin maddeyi hatırlattı.
Anayasa’nın 64. Maddesi ne diyor?
“Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.”
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