Lewis Hamilton’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:51

Formula 1’de sezonun 11. yarışı geçtiğimiz pazar günü Macaristan’daki Hungaroring pistinde gerçekleştirildi.

İlk turda yaşanan kazalar sebebiyle sürpriz sonuçların çıktığı yarışta Alpine pilotu Esteban Ocon birinci, Sebastian Vettel’in aldığı cezanın ardından Lewis Hamilton ikinci ve Carlos Sainz üçüncü oldu.

Yarışın ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ın baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye götürüldüğü açıklanmıştı.

Mercedes takımı yöneticilerinden Mike Elliott bugün yaptığı açıklamada ise İngiliz pilotunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNECEK”

Elliott, Macaristan’daki yarışta havanın çok sıcak olduğunu ve normalin üstünde bir nemle karşılaştıklarına dikkat çekerek şunları söyledi, “Lewis gerçekten zorladı. Yaptığı geçişlerin bazıları gerçekten harikaydı.

Bildiğiniz gibi sıcak ortamda çok fazla enerji kaybediyorsunuz. Formula 1’e verilecek ara sonrasında sezonun ikinci yarısına çok daha iyi dönecek. Şu anda iyi durumda ve iyileşiyor.”

Formula 1’de yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, geçtiğimiz yılın aralık ayında koronavirüse yakalanmıştı.