Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde Esteban Ocon sürprizi

01 Ağustos 2021 Pazar, 18:32

Sezonun 11. yarışı Macaristan'daki Hungaroring pistinde gerçekleştirildi. Yarışa ilk üç sırada başlayan pilotlardan sadece Lewis Hamilton ilk üçte kalmayı başardı.

Esteban Ocon kariyerinde ilk kez bir Formula 1 yarışı kazanırken Aston Martin'in tecrübeli pilotu Sebastian Vettel ikinci oldu. Yarış içinde en son sıraya düşmesine rağmen üçüncü olan Lewis Hamilton, şampiyona lideri Max Verstappen'le puan farkını kapatıp öne geçerken Hollandalı rakibiyle puan farkını altıya çıkarttı.

İLK VİRAJDA ZİNCİRLEME KAZA

Yağmur altında başlayan yarışa pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, iyi bir çekiş yakalayarak yerini korurken takım arkadaşı Valtteri Bottas, zincirleme kazaya sebep oldu. Bottas, start anında yavaş kalırken ilk viraja geldiğinde frenleri tutmadı ve önündeki Lando Norris’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Norris, Max Verstappen’e yandan temas etti Hollandalı pilot pist dışında çıktı. Bottas’ın ön kanadında da sol lastiğinde kırık meydana gelirken Verstappen yarışa devam etti.

Aynı virajda yarışa 12. sırada başlayan Lance Stroll ise farkı bir kazaya sebep oldu. Stroll, virajı alamayacağı bir yerden dönmeye çalıştı ve Charles Leclerc’e çarptı. Leclerc ise çarpışma sebebiyle savruldu ve Ricciardo’ya çarptı.

DÖRT PİLOT YARIŞ DIŞI KALDI

Kazanın ardından Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Perez ve Charles Leclerc yarış dışı kalırken pistte çok fazla parça olmaması sebebiyle kırmızı bayrakla yarış durduruldu. Pilotlar pite geldiğinde hasar alan araçlar onarılırken McLaren, Lando Norris’in aracındaki hasarın yarış esnasında onarılamayacağını açıkladı ve pilotunu yarıştan çekti.

HAMILTON TEK BAŞINA START ALDI

Yaklaşık 25 dakikalık bir aranın ardından yarışın durarak başlayacağı belirtildi. Yağmurun etkisini azaltması ve pistin kurumasıyla birlikte tüm pilotlar yarışa başlayacakları tur öncesinde pite geldi ve orta hamuru takarak pitten start aldı.

Lewis Hamilton ise yağmur lastiği olan yeşil logolu lastikle start aldı ve İngiliz pilot yarışa tek başına başladı. Takip eden turda Mercedes pilotunu pite çağırdı ve diğer pilotların tercih ettiği orta hamur lastik takıldı. Pitin ardından Lewis Hamilton son sıraya düştü.

MAZEPİN PİTTE ELENDİ

Yarışın ikinci kez başlayacağı anda Hamilton haricindeki tüm pilotlar gibi pite gelen Mazepin, pit yolunda Kimi Raikkonen’in kontrolsüz çıkışıyla aracında hasar aldı ve yarışa veda etti. Mazepin’in elenmesiyle birlikte yarışa veda eden pilot sayısı altıya yükseldi.

Kimi Raikkonen yaşanan olay sebebiyle 10 saniye ceza aldı.

VERSTAPPEN’İN ARACINDAKİ HASAR SORUN YARATTI

Yarışın ilk turunda aldığı hasarla son sıralara gerileyen Max Verstappen, yarışın tekrar başlamasıyla istediği tempoyu yakalayamadı. Hollandalı pilot, aracındaki sorunlar sebebiyle arka sıralarda kalırken yarışı 10. sırada tamamladı ve uzun süredir elinde tuttuğu şampiyona liderliğini Lewis Hamilton'a kaptırdı.

HAMILTON SON SIRADAN YÜKSELDİ

Tekrar başlayan yarışta pite geç geldiği için son sıraya gerileyen Lewis Hamilton, beşinci sıraya kadar yükseldi. 65. turda Fernando Alonso'yu geride bırakan Hamilton, sonraki turda Carlos Sainz'ı geçerek zorlandığı yarışta podyuma çıkmayı başardı.

NORRIS’İN SERİSİ BOZULDU

Formula 1’de bu sezon ilk 10 yarışın tamamında puan alan tek pilot olan Lando Norris’in puan alma serisi Macaristan’da son buldu. İngiliz pilot, ilk turda yaşanan kaza sebebiyle yarış dışı kaldı. Norris, sürücüler klasmanında 113 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Yarış sonunda oluşan sıralama ise şöyle:

1.Esteban Ocon - Alpine

2.Sebastian Vettel - Aston Martin

3.Lewis Hamilton - Mercedes

4.Carlos Sainz - Ferrari

5.Fernando Alonso - Alpine

6.Pierre Gasly - AlphaTauri

7.Yuki Tsunoda - AlphaTauri

8.Nicholas Latif - Williams

9.George Russell - Williams

10.Max Verstappen - Red Bull

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1.Lewis Hamilton - Mercedes / 192 puan

2.Max Verstappen - Red Bull / 186

3.Lando Norris - McLaren / 113

4.Valtteri Bottas- Mercedes / 108

5.Sergio Perez - Red Bull / 104

MARKALAR KLASMANI

1.Mercedes - 300 puan



2.Red Bull - 290

3.McLaren - 163

4.Ferrari - 160

5.Alpine - 75