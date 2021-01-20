LG Electronics zarar eden cep telefonu birimi için harekete geçti
Güney Koreli LG Electronics zarar eden cep telefonu birimi için tüm seçenekleri değerlendirdiğini açıklarken, analistler bu seçenekler arasında akıllı telefon biriminin kapatılması veya bir kısmının satılmasının yer alabileceğini söylüyorlar.
LG, mobil birimindeki art arda 23 çeyrekteki zararın, sert rekabet nedeniyle toplam 5 trilyon won (4.5 milyar dolar) olduğunu açıkladı.
KOSPI endeksi %0.7 yükselirken, LG'nin hisseleri, %12.8 artıda kapandı.
LG, "Küresel pazarda, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere mobil birimdeki rekabet daha da acımasız hale geldi" diyerek sorunlu birimlerinde kapatmayı düşünebileceğinin en açık işaretini verdi.
Açıklamada "LG Electronics, mevcut ve gelecekteki rekabet gücünü göz önünde bulundurarak, cep telefonu birimimiz hakkında en iyi kararı vermemiz gereken noktaya geldiğimize inanıyor" denildi.
LG CEO'su Brian Kwon, şirketin mobil birime ne olursa olsun çalışanların kalmasını planladığını söyledi.
Araştırma şirketi Counterpoint'e göre, LG, Strategy Analytics tarafından 2013'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında üçüncü sırada yer almasına rağmen, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ilk yediye bile giremedi.
LG'nin beş yıldan fazla kümülatif kayıpları ve kaynakların yanlış tahsisi değerlemeyi baskılarken, analistler, LG'nin cep telefonu birimini kapatmaya karar vermesi durumunda bunun piyasa değerini tahmini 4 trilyon won artırabileceğini ifade ettiler.
Kaynak: Reuters
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