LGS tercih başvuruları bugün başlıyor. Öğrenciler toplam 20 okul tercih edebilecek

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

İstanbul’da Galatasaray lisesi dışında kontenjan artışının yapılmadığı okul yok. Öğrencilerin yüzde 7.85’inin 400-500 puan aralığında olduğunu belirten Yılmaz, 400 puan ve üstünde puan almış olan öğrencilerin bir akademik liseye (fen, Anadolu, sosyal bilimler) girme şansı olduğunu belirtiyor.

Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul olmak üzere toplam 20 okul tercihinde bulunabilecekler.

Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacak. Aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecek. Hatice Yılmaz’ın tercih yapacak öğrenci ve ailelerine önerileri şöyle:

DOĞRU TERCİH İÇİN

- MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9. sınıftan 12. sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyiniz.

- Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin sizin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırınız.

- Mesleki ve teknik Anadolu liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almaları olmazsa olmaz gerekliliktir.

- Seçtiğiniz okulları yüzdelik diliminize göre sıralayınız.

- İlk altı okulu yüzdelik diliminizden daha küçük okullardan. (Daha çok istediğiniz okullar)

- Yedinci okulu kendi yüzdelik diliminize denk olan okul olarak belirleyiniz. (Girme ihtimali en yüksek olduğu okullar)

- Son üç okulu kendi yüzdelik diliminizden daha yüksek okullardan seçerek listenizi tamamlayınız. (Kendinizi garantiye aldığınız okullar)

- Tercih listenizi onaylamadan önce seçtiğiniz okulların yerini görerek son kararınızı veriniz.

- Tercih ekranları açıldığında üçüncü olarak tercih yapabileceğiniz okul türü pansiyonlu okullardır. Bu okul türünden en çok 5 okul seçebilirsiniz.

YEREL YERLEŞTİRMEDE DİKKAT

Eğitim uzmanı Köksal Beyazıt, yerel yerleştirme tercihi yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

- KAYIT ALANI ÖNCELİĞİ Öğrenci ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih ettiğinde aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak. Bulunduğu “Kayıt Alanında”ki okulda okuyan “Komşu Kayıt Alanı”ndakine ; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” kayıt alanlarında okuyan öğrenciye göre avantajlı. Aynı kayıt alanındaki okulda okuyanlardan ise bu alandaki okulda dönem olarak daha fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacak.

- DEVAM VE DEVAMSIZLIK Öğrencilerin 8’inci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecek. Devamsızlığı az olan öğrenci daha avantajlı olacak.

- ORTAOKUL BAŞARISI Öğrencilerin ortaokuldaki başarı puanı yerleştirmede değerlendirilecek. Eşitlik durumunda sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

9 SORUDA TERCİH DÖNEMİ

1) Puana göre mi tercih yapılacak, yüzdelik dilimine göre mi?

Tercih işlemlerinizi yüzdelik diliminize göre yapmanız gerekiyor.

2) Yüzdelik dilimini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?

Yüzdelik dilimi aslında sıralamadır ve okulların kaçıncı sıradan öğrenci aldığını gösterir. Örneğin: 1 milyon 500 bin öğrencinin girdiği bir sınavda her yüzdelik diliminde 15 bin öğrenci var demektir. A okulu yüzde 2.50 diliminden öğrenci alıyorsa Türkiye sıralamasında 37 bin 500’üncü öğrenciyi almış demektir.

3) Aynı okulu A öğrencisi birinci tercihine, B öğrencisi beşinci tercihine yazmış ise önce kim yerleştirilir?

- Tercih sırasına bakılmaksızın öncelikle puanı yüksek olan yerleştirilir.

- Puanların eşitliği durumunda sırayla OBP (Okul Başarı Puanı) yüksek olana, eşitse 8-7- 6 sınıf YBP (Yılsonu Başarı Puanı) yüksek olana, eşitse, özürsüz devamsızlık süresi az olana eşitse, tercih önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

4) Birinci tercihe yüzdelik diliminden yüksek tercih yazılırsa dezavantaj olur mu?

Kendi yüzdelik dilimi 3.50 olan bir öğrencinin, örneğin yüzde 1’lik dilimden okul tercihi yapmasının herhangi bir dezavantajı yoktur. Ancak o okula girme ihtimali olmadığı için ölü tercih yapmış sayılır. Bu durumun tersine olarak yüzde 3.50’lik dilimdeki bir öğrenci ilk tercihinde yüzde 5’lik dilimden bir okula yer verirse en çok istediği okul birinci tercihindeki okul kabul edilerek o okula yerleştirilir.

5) Tercihlerde hem fen lisesi hem Anadolu Lisesi yazılabiliyor mu?

Evet, her iki okul türünden tercih yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tercih listenizde yüzdelik dilimi yüzde 0’a en yakın olandan en geriye doğru yüzdelik dilimine ve kendi istek sıranıza göre liste oluşturmaktır.

6) Mahalli yerleştirmede ilk dikkat edilen kriter nedir?

Okulun eve yakınlığı.

7) Mahalli yerleştirmede imam hatip ve meslek lisesi yazmadık ama buna rağmen evime yakın diye oraya atarlar mı?

Tercih listenizde yazmadığınız herhangi bir okula yerleştirilmezsiniz.

8) Tercih başvurumu onaylattırdım. Düzeltme yapabilir miyim?

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

9) Merkezi yerleştirmede tercih yapabilmek için yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu mudur?

e-okulda kayıtlı öğrencilerin, merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

BU OYUN ALANI GEZİYOR!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Beyza Özmen, ahşaptan çocuk oyun alanı tasarladı. Özmen, bitirme projesi olan “Seyyar Oyun Alanı” ile özellikle dezavantajlı mahallerde yaşayan çocukları akranlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Beyza Özmen’in bazı sokaklarda gördüğü seyyar dönme dolaplardan esinlenerek tasarladığı proje, bir römork çekme kancası sistemi ile her yere götürülebiliyor. Çocukların enerjilerini harcamak için yaptığı hareketleri gözlemleyen Özmen, çocukların oyun alanında enerjilerini dört ayrı modül üzerinde atacaklarını, modülleri vurmalı çalgılardan esinlenerek tasarladığını belirtti. Özmen, “Bu modülde ritmin hızını çocukların hızı var ediyor. Bu oyun alanında çocuklar koşma, itme, çekme, vurma, vururken uzanma, eğilme gibi hareketler yapıyor” dedi.