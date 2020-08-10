LGS yerleştirme sonuçlarının ardından Bakan Selçuk'a imam hatip tepkisi

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:44

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Selçuk'un anadolu imam hatip liselerinde doluluk oranının yüzde 99.8'e ulaştığına ilişkin yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Selçuk paylaşımında, "Anadolu İmam Hatip Liselerinin yüzde 99,8’si doldu ve yerleşen öğrencilerimizin yüzde 87’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleştiler" ifadelerini kullandı.

Selçuk'un söz konusu paylaşımına verilen tepkilerde öğrencilerin imam hatibe yönlendirildikleri için mecburen bu tercihi yapmak zorunda bırakıldıkları belirtildi. Bir kullanıcı, "İmam hatipleri mecbur bırakarak, çocuklara dayatarak dolduruyorsunuz ve fen liseleriyle gurur duyacağınıza imam okullarıyla gurur duyuyorsunuz. Sonra neden imam hatiplerde deist sayısı arttı, ateist sayısı zıpladı diye söyleniyorsunuz" dedi.

İşte o paylaşımlar:

Bakan Selçuk ayrıca şu bilgileri de paylaştı:

Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liseleri yüde 100 doldu

- Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler.

Sınavsız yerleştirmede öğrenciler ilk 3 tercihinden birine yerleşti

- Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısı birinci tercihine yerleşti. Yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor.

Meslek ve Teknik liselere ilgi yüzde 40 arttı

- Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 82’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Mesleki- Teknik Anadolu lisesine yerleşti.B u liselere yerleşen öğrencilerin sayısı 2019 yılına göre yüzde 40 arttı. Meslek liselerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler