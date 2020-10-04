Libya Ulusal Hükümet Başkanı Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

04 Ekim 2020 Pazar, 14:15

Erdoğan-Es-Serrac görüşmesinde ilk ve en önemli gündem, Libya'da Başkanlık Konseyi'nin liderinin kim olacağı...

Hali hazırda başkan olan Es-Serrac'ın istifa kararından sonra bu isim daha büyük önem kazandı.

NTV'nin haberine göre, Es-Serrac ve Erdoğan'ın bu kapsamda Libya'da yeni yönetim üzerine görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. BM'nin girişimiyle 2015'te Libya Siyasi Anlaşması imzalanmış ve Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Başkanlık Konseyi kurulmuştu, başına da Es-Serrac getirilmişti.

Ancak Hafter yönetimi hükümeti tanımamış, Tobruk Meclisi de hükümete onay vermemişti. Hafter yönetiminin 2019 yılında başlattığı operasyonlardan sonra ülkede iki başlı bir sistem oluşmuştu. Dün Fas'ta başlayan toplantıda, işte bu iki başlı sistemin bitirilmesi ve ülkenin krizden çıkarılması hedefleniyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini temsil eden heyetler, üst düzey yetkililerinin belirlenmesi ve atama kriterleri üzerine müzakere ediyor.