Libya'da Aralık’ta yapılması hedeflenen seçimler için uzlaşı arayışı
Libya’da 24 Aralık’ta yapılması hedeflenen seçimler için kritik önemde görülen anayasal temel konusunda taraflar arasında uzlaşma hâlâ sağlanamadı.
Başbakan Abdülhamid Dibeybe önceki gün bir kez daha geçen hafta Cenevre’de bir araya gelen Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerini karşılıklı taviz verme, ortak noktada buluşmaya çağırdı. Dibeybe, Trablus’taki, Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Basın Merkezi’nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, ulusun yüksek çıkarlarını kişisel ve bölgesel çıkarlardan üstün tutma çağrısında bulundu.
Bu arada Yunanistan’dan Libya ziyareti geldi. Libya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Muhammed Halil İsa, Yunanistan Dışişleri Diplomatik ve Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ile görüştü. AA’nın haberine göre, Trablus’taki görüşmede Libya ile Yunanistan arasında ekonomi, enerji ve karşılıklı ticaret alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra rehabilitasyon, vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve iş insanları için bir forum kurulması konuları ele alındı.
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- Meteoroloji saat verdi: Sağanak geliyor!
- SBK için karar verildi
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Kuzen Soylu’nun ‘becerikli’ öyküsü