Libya'da Aralık’ta yapılması hedeflenen seçimler için uzlaşı arayışı

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Başbakan Abdülhamid Dibeybe önceki gün bir kez daha geçen hafta Cenevre’de bir araya gelen Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerini karşılıklı taviz verme, ortak noktada buluşmaya çağırdı. Dibeybe, Trablus’taki, Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Basın Merkezi’nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, ulusun yüksek çıkarlarını kişisel ve bölgesel çıkarlardan üstün tutma çağrısında bulundu.

Bu arada Yunanistan’dan Libya ziyareti geldi. Libya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Muhammed Halil İsa, Yunanistan Dışişleri Diplomatik ve Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ile görüştü. AA’nın haberine göre, Trablus’taki görüşmede Libya ile Yunanistan arasında ekonomi, enerji ve karşılıklı ticaret alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra rehabilitasyon, vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve iş insanları için bir forum kurulması konuları ele alındı.



