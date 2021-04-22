Libya’da görüşme mesaisi
Libya, Mısır ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz denkleminde yeni bir dönem sinyalleri verilirken Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü. Medbuli, Trablus’u 11 bakandan oluşan heyetle ziyaret etti. Dibeybe ortak basın toplantısında, Mısır’ın Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi diyaloğa desteğini takdir ettiklerini söyledi.
İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmek için Mısır ile çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladıklarını duyuran Libya Başbakanı, bu anlaşmaların, elektrik, iletişim, altyapı, yatırım ve karşılıklı uçuşların yeniden başlamasını içerdiğini dile getirdi.
?Dibeybe ayrıca, Libya’daki Mısır Büyükelçiliği’nin yakın zamanda tekrar açılacağını belirtti.
Medbuli ise elektrik alanında Libya ile üç mutabakat zaptı imzaladıklarını ve iki ülkenin yakında ortak bir deniz yolu hattı kurmak üzere anlaşacağını belirtti. Medbuli, “Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi için Libya’ya bu süreçte tam desteğimizi teyit ediyoruz” diye konuştu.
Libya’da 24 Aralık’ta genel seçimlere gidilmesi kararını desteklediklerini ve ulusal uzlaşı çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Medbuli, “Mısır, güvenlik ve istikrarı sağlayacak tüm adımları destekliyor” dedi. Mısır Başbakanı, iki ülke arasındaki işbirliği ve anlaşmaların icrasını tamamlamak üzere Libyalı mevkidaşını Mısır’ı ziyaret etmeye davet etti.
TÜRK ŞİRKETLERE DAVET
Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullaj Lafi ile Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz başkent Trablus’ta bir araya geldi. Lafi, Türk şirketleri ülkesine davet etti. Büyükelçi Yılmaz da Türkiye’den büyük bir bakanlar heyetinin çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasını görüşmek için yakında Libya’yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Fransız Total şirketi CEO’su Patrick??????? Pouyanne de Trablus’ta Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ile temaslarda bulundu.
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