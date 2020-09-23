Libya'da Rus paralı askerleri taşıyan helikopter düştü: 4 ölü
Libya'da Cufra Hava Üssü'ne konuşlu bulunan Rus paralı askerlerini taşıyan bir askeri helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı kaydedildi. Libya ordusu Sirte ve Cufra koruma birlikleri komutanı Abdulhadi Dırah, olayda 4 Rus askerinin öldüğünü duyurdu.
Libya'da Cufra Hava Üssü'ne konuşlu bulunan Rus paralı askerlerini taşıyan bir askeri helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı ifade edildi.
Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de TSİ 09.00 sıralarında düşen helikopterin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıdığını belirtti.
Drah, Rusya'ya ait helikopter içerisindeki Rus müerettabatı ve mühimmatıyla birlikte Sukene kentinde düşerek yerde patlaması sonucu 4 Rus asker öldüğünü açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Video Haberler
- Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı!
- İBB ve USTDA arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması
- Müge Anlı'dan yeni Aleyna Çakır açıklaması
- Görüntüleri sosyal medyada gündem olan doktoru üzen olay
- Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
- Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti
- Canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum
- Gömüldükten sonra tabutu yakıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı