Libya'daki Vatiyye’yi üssünü vuran Fransa mı?

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:27

NATO müdahalesiyle kaosa sürüklenen Libya’da etkinlik mücadelesi hız kazanırken karşı karşıya gelen “ittifak”ın iki önemli ülkesi Fransa ve Türkiye arasındaki krizde tansiyon düşmüyor. Libya’da çatışan farklı grupları destekleyen iki ülke arasındaki krizde karşılıklı suçlamalar devam ederken son olarak Vatiyye Askeri Üssü'ne düzenlenen hava saldırısıyla ipleri iyice gerildi.



Türkiye'nin Libya'da kalıcı askeri üs kurmak istediği ve hava savunma sistemleri konuşlandırdığı Vatiyye Askeri Üssü'ne 5 Temmuz gecesi düzenlenen hava saldırısının hangi ülke uçakları tarafından yapıldığı bilinmiyor. Milli Savunma Bakanlığı üsteki askeri teçhizatların zarar gördüğünü açıklarken Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, saldırının General Halife Hafter'e destek veren "yabancı savaş uçakları” tarafından düzenlendiğini açıkladı. Ancak, saldırının hangi devlete ait uçaklarla gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.



Trablus yönetiminin Savunma Bakan Yardımcısı Salih Nemruş da saldırının Hafter'e destek veren ülkelerce yapıldığı ve uygun zamanda karşılık verileceğini söyledi.



Stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Hava Üssü ülkenin batısında Tunus sınırında yakın bölgede bulunuyor. Mayıs ayında UMH tarafından ele geçöirilen başkent Trablus'a 180 km uzaklıktaki Vatiyye Türkiye’nin Libya'da kurmayı planladığı iki askeri üsten biri.

SON MODEL UÇAKLARLA VURULDU

Birgün'de yer alan habere göre, Türkiye'nin söz konusu üsse SİHA ve hava savunma sistemleri başta olmak üzere askeri teçhizat yerleştirmeye başladığı sırada yapılan saldırı anında hava savunma sistemlerinin aktif olup olmadığı açıklanmadı. Sistemin aktif olması saldırıda kullanılan uçakların son teknoloji olduğu anlamına geliyor. Anadolu Ajansı saldırının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçakların olabileceğine işaret etmişti. Yandaşlar da saldırının Mısır lideri Sisi’nin işi olduğunu iddia ederken UMH'ne bağlı kaynaklar Mısır'dan kalkan BAE’ne ait Fransız Mirage savaş jetlerinin kullanıldığını aktardı.

MALİ’DEN KALKAN UÇAKLAR VURDU!

Euronews’e konuşan Akdeniz ve Ortadoğu'da güvenlik araştırmaları üzerine çalışmalar yürüten profesör Micheel Tanchim, Fransız Mirage uçaklarının Çad'da konuşlu olduğunu ve Libya sınırındaki Çadlı radikal örgütleri buradan kalkan uçaklarla hedef aldığını belirtiyor.



The Libya Observer gazetesi de bölge sakinlerine dayandırdığı haberinde uçakların Mali’deki yabancı bir hava üssünden kalkmış olabileceğini ileri sürdü. Aynı kaynaklar, savaş uçaklarının uçaksavar sistemi de dâhil olmak üzere son zamanlarda hava üssüne getirilen askeri teçhizatı da vurduğunu söyledi. Mali’de Fransa’nın askeri üsleri bulunuyor.



Alman Tageszeitung da dünkü Libya analizinde Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının Fransız uçakları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine dair söylentilere yer verdi. Haberde de uçakların Haftar'ı destekleyen Rusya, Mısır ve BAE'ne ait olabileceğine dair bilgiler verildikten sonra Fransa’yla ilgili söylentiye kaynak olarak Trablus’ta yayınlanan The Libya Observer gösterildi.

ÇOK AKTÖRLÜ KİRLİ ÇATIŞMA

NATO üyelerini karşı karşıya getiren çok aktörlü Libya krizinde Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Fransa gibi ülkeler Tobruk yönetimini Türkiye ve İtalya Trablus hükümetini destekliyor. Ülke Kaddafi’nin devrildiği 2011’den bu yana küresel hegemonya çatışmasına sahne oluyor.

SALDIRI BİR MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile 3 Temmuz’da Trabus’ta bir araya gelmişti. Akar ve Güler iki gün boyunca Libya’da temaslarda bulundu. Saldırı da bu ziyaretin hemen sonrasına denk geldi. Saldırıdan iki hafta önce de Fransız yönetimi Türkiye donanmasının Akdeniz’de Libya açıklarında kendi savaş firkateynlerini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Fransız fırkateynine yönelik ‘aşırı agresif’ yaklaşımı kınayan Paris, NATO üyesi Türkiye’nin davranışlarının Libya’daki ateşkes çabalarına zarar verdiğini ileri sürmüştü. Ankara ise “taciz” iddialarını reddetmişti. Konu NATO ve AB’ye de sıçramış karşılıklı suçlamalar havada uçuşmuştu.