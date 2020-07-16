Libyalı kabile liderleri Sisi'ye 'Libya'ya giriş' vizesi
Libyalı kabile liderleri Mısır ordusuna Libya'daki çatışmalara katılmak için izin verdiklerini açıkladı. Mısır devlet başkanı Abdülfettah El Sisi ise "Mısır ve Libya'nın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan tehditlere karşı boş durmayacağız" dedi.
Hafta başında Libya’daki darbeci güçlerin temsilcisi olan Hafter, Mısır ordusunu Libya’daki meşru güç olan Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşmaya çağırmıştı.
Çağrı üzerine Libya’nın doğusundaki kabilelerle bir araya gelen darbeci Sisi, Mısır askerlerinin Libya’ya gidebileceği mesajını verdi.
Sözcü'de yer alan habere göre Sisi, “Mısır, Mısır ve Libya’nın ulusal güvenliğine doğrudan yönelen tehditlere karşı boş durmayacak” dedi.
Geçtiğimiz ay yine benzer bir açıklamada bulunan darbeci Sisi, ordusuna Libya’daki görevler için hazır olma çağrısında bulunmuştu.
HAFTER’E BAĞLI MECLİS MISIR ORDUSUNA İZİN VERDİ
Reuters’ın haberine göre, Libya’daki kabile liderleri Mısır ordusunun Libya’daki çatışmalara katılmasına izin verdi.
Mısırlı yetkililerin açıklamasına göre verilen iznin gerekçesi olarak ‘Libya’nın bütünlüğünü korumak’ gösterildi.
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