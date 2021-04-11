Lider Beşiktaş Erzurum deplasmanında; işte ilk 11!

11 Nisan 2021 Pazar, 09:27

Süper Lig'in 34. haftasında lider Beşiktaş, bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Saat 19.00'daki krtik maç, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor.

Dün akşam saatlerinde Erzurum'a gelen Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

Sergen Yalçın'ın sarı kart cezalısı Josef'in yerine Necip'e şans vermesi bekleniyor. Aboubakar ise yine yok.

TAHMİNİ 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'sakala, Ghezzal, Atiba, Necip, Ljajic, Larin, Cenk