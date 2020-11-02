"Ligler durdurulmalı"
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere’de Perşembe günü başlayacak ulusal karantina sürecinde Premier Lig’in de durdurulması gerektiğini belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumartesi yaptığı açıklamasında gerekli olmayan hizmetlerin Perşembe gününden itibaren en az 4 hafta kapalı kalacağının açıklamasının ardından karara ilişkin Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. City’nin menajeri Guardiola, futbolun bir istisna olmadığını ve bu süreçte ligin de durması gerektiğini belirtti. İngiltere Futbol Federasyonu, karantina kararın açıklanmasında sonra Premier Lig’in ve diğer elit liglerdeki maçların ve F.A. Cup maçlarının oynanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Guardiola açıklamasında; ‘’ Zor bir durumdayız. Ülkedeki süreç kötüye gittiği için başbakanın bir karar aldığını biliyorum. İspanya, Almanya ve Fransa da aynısını uyguladı. Virüs hala var. Elit seviyedeki sporların devam etmesine izin verdiler. Yani oynamak zorundayız ama her yer kapalı olacak. Toplumun geri kalanından farklı olmak istemiyoruz. ‘’
GÜVENDE OLMAK İSTİYORUM
Koronavirüs sebebiyle annesini pandeminin başında annesini kaybeden Guardiola, ülkedeki herkes gibi güvende olmak istediklerini belirterek; ‘’ Karar bizlere sorarak alınmıyor. Ama güvende olmak istiyorum. Kendime, aileme ve arkadaşlarıma bakmak istiyorum. Ama dürüst olmak gerekirse ne yapacağımı bilmiyorum. Bu olay bir şaka değil ve ciddi. Başbakan evde kalın diyor ve herkes bunu yapmalı. Ama biz yapamıyoruz. ‘’dedi.
Guardiola, annesinin hayatını kaybettiği Katalonya'daki hastaneye 1 milyon sterlin bağışlamıştı.
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