Ligue 1'de Burak Yılmaz'ın golü, Nisan ayının en iyisi seçildi

Fransız ekiplerinden Lille'in formasını giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Lyon'a attığı gol, Ligue 1'de "ayın golü" seçildi.

AA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:09
Ligue 1'de Burak Yılmaz'ın golü, Nisan ayının en iyisi seçildi
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.


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