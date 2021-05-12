Belçika'da VAR şirketi maçı unuttu, karşılaşma gecikti

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:54

Belçika Ligi'nde bu akşam 21.45’te başlaması gereken Genk - Anderlecht karşılaşması, VAR (video asistan hakem) sisteminden sorumlu şirketin maçın oynanacağı günü unutması ve stada gelmemesi sebebiyle planlanan saatte başlayamadı.

Karşılaşmada görev alacak hakemler, VAR minibüsünün yerinde olmadığını fark edince yetkililere haber verdi. VAR sorumlusu şirketle iletişime geçilmesi sonucu, şirket yetkililerinin maç gününü unuttukları ve en kısa sürede VAR aracı gönderecekleri öğrenildi. Şirketin aracı göndermesiyle, maç 15 dakika gecikmeli olarak başladı.

Genk’in sahasında oynanan karşılaşma, 33. dakikada Anouar Ait El Hadj ve 67. dakikada Paul Onuachu'nun karşılıklı golleri ile, 1-1'lik skorla sona erdi.