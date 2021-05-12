Celtic yönetimi, stadyuma konulan Filistin bayraklarını kaldırdı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:25

İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Celtic'te taraftarların St. Johnstone ile oynanacak maç öncesinde Kudüs'te yaşanan olaylar sebebiyle Filistinlilere destek olmak için tribüne dizdiği Filistin bayrakları, kulüp yönetimi tarafından kaldırıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüpten ayrılan kaptan Scott Brown için yapılan pankart sebebiyle verilen stada giriş izninin küçük bir grup tarafından, başka bir iş için kullanıldığını öne sürdü:

"Taraftarlarımızı kaptanımız Scott Brown'a stadyumda pankartlarını sergileme fırsatı vererek onurlandırmaya davet ettik.

İyi niyetle erişim izni verilen küçük bir grup bu fırsatı maalesef değerlendirmeye çalıştı, kaptanımız Scott Brown'a yönelik bir fırsatı farklı bir amaç için kullandı.

Bu, kabul edilemez."

"TARAFSIZLIK, BASKICIDAN YANA OLMAKTIR"

Celtic'in "Green Brigade" (Yeşil Tugay) isimli taraftar grubu, yönetimin açıklamasına sert tepki gösterdi. Grup, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Green Brigade, Celtic taraftarlarının yüreklerine dokunan iki konu için iki iş yaptı.

İlk olarak, Celtic kaptanı Scott Brown'ı onurlandırdık. Scott'a bu gece hak ettiği uğurlamayı yapamadık, Celtic Park'taki son maçı için bir pankart bıraktık. 'Brown 8' pankartı sadece Brown'u onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda, Glasgow'daki Çocuk Hastanesi'ni desteklemek için North Curve Celtic tarafından satılan bir tişörtü yansıtıyor. Bugüne kadar yaklaşık 7.000 sterlin toplandı.

İkinci olarak, Celtic taraftarları tarafından nesillerdir gururla dalgalanan meşru bir bayrağı sergiledik. Filistin bayrağının Celtic PLC için sıkıntı yaratması, ne yazık ki şaşırmamış olsak da, hayal kırıklığına uğradık. Filistin bayrağını dalgalandırmayı bir insanlık ve dayanışma eylemi olarak görsek de, bayrağın kaldırılması ve sansürlenmesi mevcut yönetim kurulumuzun Celtic Futbol Kulübü'nün değerlerinden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Çirkin ve şiddet içeren baskıcı eylemlerde tarafsız kalmak, kulübümüzün kuruluş ahlakına aykırı şekilde baskıcıdan yana olmaktır.

Son olarak, geçen ay trajik bir şekilde hayatını kaybeden dostumuz ve Celtic taraftarı Salah Ajarma için bir pankart yaptık. Glasgow'u ve Celtic Park'ı sık sık ziyaret eden Salah, 2012 yılında Scott Brown ile bir grup Filistinli mülteciyi ve bayraklarını Celtic Park'a getirdiğinde tanıştı.

Celtic PLC'nin açıklaması kasıtlı olarak yanıltıcı ve aptalcaydı. Bunun herhangi bir sosyal medya platformunda bulunmaması, bundan sorumlu olanların korkaklığını kanıtlıyor. Celtic taraftarının Filistin'in yanında olmaya devam edeceğinden eminiz. Celtic Park'ta bunu yapmaktan hoşnut olmasak da, herkesi yerel dayanışma gösterilerimize katılmaya davet ediyoruz:

Edinburgh: 15 Mayıs Cumartesi, 12:00, Regent Road Park.

Glasgow: 16 Mayıs Pazar 13:00, George Meydanı."

Green Brigade grubunun açıklaması: