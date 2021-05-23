Ligue 1'in en iyi teknik direktörü Christophe Galtier

23 Mayıs 2021 Pazar, 21:24

Aralık 2017'den beri Lille'de görev yapan 54 yaşındaki Christophe Galtier, Fransa Ligue 1'de sezonun en iyi antrenörü seçildi.

Bu sezon Lille'in başında çıktığı 37 maçta 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Fransız antrenör, bu akşam 22.00'de Angers karşısında galip gelmesi durumunda Lille'i 10 yıl aradan sonra şampiyon yapan teknik direktör olacak.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Galtier, daha önce milli futbolcumuz Burak Yılmaz için de "sahanın ve haftanın lideri" betimlemesinde bulunmuştu.

