Lille, 1 puanı Burak Yılmaz ile kurtardı, Fransız basını yine övdü!
L'Equipe gazetesi, "Yine Burak" yorumunda bulundu. Paris Matin, Türk golcünün bu yıl da takımının gol yükünü çekeceğini yazdı.
Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Lille, 3-1 geriye düştüğü maçta Metz ile 90+6'da Burak Yılmaz'ın attığı gol ile 3-3 berabere kalırken Fransız basınından övgü aldı.
L'Equipe gazetesi, "Yine Burak" yorumunda bulundu. Paris Matin, Türk golcünün bu yıl da takımının gol yükünü çekeceğini yazdı. Sosyal medyada,"Burak'ı bırakmayın" yorumları yapıldı.
İLK 11'DELER!
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Metz, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Lille'de üç milli oyuncu Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 23'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Botman'ın kafa vuruşuyla Lille, 1-0 öne geçti. Metz, 31'inci dakikada Centonze ve 41'inci dakikada Udol'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 52'nci dakikada Centonze'den bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. 56'ncı dakikada Metz'de Kouyate kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 81'inci dakikada Ikone'nin ayağından bulduğu gol ile Lille, farkı 1'e indirerek skoru 3-2'ye getirdi. 90+6'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Dar açıdan vuruşunu yapan milli oyuncu, topu filelerle buluşturdu ve skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 60'ıncı dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı.
Video Haberler
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
- TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Morg önünde büyük acı
- Feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı!
- Feci kaza! Sürücü araçtan atladı
- Messi, Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
- Yurttaşlar zor anlar yaşadı! Hayatı olumsuz etkiledi
- Datça'da sahilde tatilcileri tedirgin eden görüntüler
- Korkunç an kamerada! Uçak böyle düştü
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak uyarısı
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- AKP'li trollerden kan donduran ifadeler
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Fatih Portakal'dan Sedat Peker paylaşımı
- Boupendza'ya rekor teklif