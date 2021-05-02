Lille Nice engelini de aştı

Fransız ekibi, Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup edip şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

02 Mayıs 2021 Pazar, 00:11
Lille Nice engelini de aştı
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