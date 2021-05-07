Lille taraftarından Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama

07 Mayıs 2021 Cuma, 12:42

Lille taraftarı önemli derbi öncesi Burak Yılmaz'ı tesislerde bayraklarla ve meşalelerle karşıladı. Taraftarlar, Yılmaz tesislere girerken "Burak" diye tezahürat yaptı.

Fransa Lig 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille takımında oynayan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, aracıyla kulüp tesislerine giriş yaparken Lille taraftarının sevgi gösterisine maruz kaldı. Burak'ın ve taraftarların coşkulu görüntüleri o esnada kameralara yansıdı.

Derbi öncesinde moral vermek için, takımın yıldızı haline gelen Burak Yılmaz'ı karşılayan taraftarlar arasında elinde Türk bayrağı olan bir kişi de görüntülere yansıdı.

İşte o görüntüler: