Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'i uçağa bindirdi
Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Peres'i uçağa bindirdiği fotoğrafı paylaştı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligin son maçının ardından şu açıklamaları yapmıştı:
“Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar. Şu an görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar. Konfederasyon kupasının takvimine göre başlayacağız ama 1 veya 5 Temmuz’da sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bu sene bir provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler”
İşte 61saat'in paylaştığı o fotoğraf
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