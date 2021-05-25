Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'i uçağa bindirdi

25 Mayıs 2021 Salı, 17:46

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligin son maçının ardından şu açıklamaları yapmıştı:

“Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar. Şu an görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar. Konfederasyon kupasının takvimine göre başlayacağız ama 1 veya 5 Temmuz’da sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bu sene bir provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler”

İşte 61saat'in paylaştığı o fotoğraf